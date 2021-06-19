İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2021 Cumartesi / 9 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,754
  • EURO
    10,3906
  • ALTIN
    495.67
  • BIST100
    1391.06
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Merih Demiral Juventus'tan ayrılıyor! Sürpriz takas
Spor

Merih Demiral Juventus'tan ayrılıyor! Sürpriz takas

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Merih Demiral için İtalya basınında sürpriz takas gündeme geldi. İtalyanların son dönemde yetiştirdiği başarılı orta saha oyuncusu Manuel Locatelli'yi kadrosuna katmak isteyen Juventus Merih Demiral'ı takasta kullanmayı hedefliyor.

Star.com.tr19 Haziran 2021 Cumartesi 18:47 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 18:52
ABONE OL

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli savunmacımız Merih Demiral siyah beyazlı ekipten bu yaz transfer döneminde ayrılıyor. Torino ekibinin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri takım planlamasında düşünmediği Merih için Sassuolo'dan Manuel Locatelli ile takasını düşünüyor. İtalya basınından Calciomercatoweb'in aktardığı habere göre 30 milyon euro civarında bonservis beklediği Merih Demiral için Juventus, Sassuolo'dan aynı bonservis bedelinde olan Manuel Locatelli'yi takas ile takıma kazandırmak istiyor.

İTALYA VE AVRUPA PLANLAMASI

Juventus'un yeni patronu Massimiliano Allegri siyah beyazlı ekipte yeniden yapılandırmaya gidiyor. İtalya Serie A'da Inter'e kaybedilen şampiyonluk ve Avrupa'da gelen istikrarsız sonuçlar sonrası kadroyu yenileme kararı aldı. Merih Demiral'ı kadroda düşünmediğini daha önceden de belirten Allegri genç savunmacıdan 30 milyon euro civarında bonservis beklerden sürpriz takas gündeme geldi. Görüşmelerin devam ettiği takas transferinde anlaşmanın sağlanması durumunda Merih Demiral-Manuel Locatelli takası gerçekleşecek. Merih, Juventus'a Sassuolo'dan transfer olmuştu.

Star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.