Star.com.tr 19 Haziran 2021 Cumartesi 18:47 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 18:52

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli savunmacımız Merih Demiral siyah beyazlı ekipten bu yaz transfer döneminde ayrılıyor. Torino ekibinin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri takım planlamasında düşünmediği Merih için Sassuolo'dan Manuel Locatelli ile takasını düşünüyor. İtalya basınından Calciomercatoweb'in aktardığı habere göre 30 milyon euro civarında bonservis beklediği Merih Demiral için Juventus, Sassuolo'dan aynı bonservis bedelinde olan Manuel Locatelli'yi takas ile takıma kazandırmak istiyor.

İTALYA VE AVRUPA PLANLAMASI



Juventus'un yeni patronu Massimiliano Allegri siyah beyazlı ekipte yeniden yapılandırmaya gidiyor. İtalya Serie A'da Inter'e kaybedilen şampiyonluk ve Avrupa'da gelen istikrarsız sonuçlar sonrası kadroyu yenileme kararı aldı. Merih Demiral'ı kadroda düşünmediğini daha önceden de belirten Allegri genç savunmacıdan 30 milyon euro civarında bonservis beklerden sürpriz takas gündeme geldi. Görüşmelerin devam ettiği takas transferinde anlaşmanın sağlanması durumunda Merih Demiral-Manuel Locatelli takası gerçekleşecek. Merih, Juventus'a Sassuolo'dan transfer olmuştu.