23 Mayıs 2020 Cumartesi 23:49 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 23:50

Ülkemizi İtalya'da başarıyla temsil eden Merih Demiral ve Juventus'un Bosnalı yıldızı Miralem Pijanic, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı için bir kutlama mesajı verdi.

Juventus'un paylaştığı videoda milli futbolcu şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba. Öncelikle ülkemizin, tüm İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah hep birlikte daha nice bayramlar yaşamak dileğiyle."

Öte yandan Juventus'un Bosnalı müslüman yıldızı Miralem Pjanic de Merih Demiral gibi tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.