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Spor

Merih Demiral milli takımdaki gol sayısını 4'e çıkardı

Milli futbolcu Merih Demiral, Avusturya maçında attığı gollerle A Milli Futbol Takımı'ndaki gol sayısını 4 yaptı.

IHA3 Temmuz 2024 Çarşamba 11:41 - Güncelleme:
Merih Demiral milli takımdaki gol sayısını 4'e çıkardı
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile Leipzig'de karşı karşıya gelirken, millilerin iki golünü Merih Demiral attı. Müsabakanın 1. dakikasında Arda Güler'in sağ taraftan kullanıldığı köşe vuruşu sonrasında kale önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Merih meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi. Maçın 59. dakikasında yine sahneye çıkan Merih Demiral, sağ taraftan Arda'nın kullandığı kornerde ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara buluşturdu ve skor 2-0 oldu.

Başarılı savunma oyuncusunun ilk golü ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan sonraki turlarda kaydedilen en hızlı gol oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'da 48. maçında gol sayısını 4 yaptı.

Mücadele 11'de başlayan Merih Demiral, 90 dakika forma giydi.

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