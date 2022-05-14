Merih Demiral nihayet imzayı atıyor! Yeni adresi resmen belli oldu

Atalanta kiralık olarak formasını giydiği Merih Demiral'ın bonservisini almaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinin Juventus'a 20 milyon ve bonuslar ile birlikte Merih Demiral'ı kadrosuna katacağı ve 2026'ya kadar sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

ATALANTA, MERİH DEMİRAL'I ALMAYA HAZIRLANIYOR

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekibi Atalanta, kiralık olarak formasını giyen Merih Demiral'ın bonservisini alacak. İtalyan ekibi kadrosuna katacağı milli oyuncu ile 2026'ya kadar sözleşme imzalayacak.

RAKAM BELLİ OLDU

Haberde, Atalanta'nın Merih Demiral için Juventus'a Merih Demiral için bonuslar hariç 20 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi.

MERİH DEMİRAL'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Merih Demiral bu sezon Atalanta formasıyla 40 resmi maçta 35'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.