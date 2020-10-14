Merih Demiral: Özeleştiri yapmalıyız

14 Ekim 2020 Çarşamba 23:55 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 23:55

A Milli Takımımızda Merih Demiral, Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığımız maçın ardından konuştu.

İlk yarıda kötü oynadıklarını vurgulayan Merih, "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Özellikle ikinci yarı gerektiği gibi oynadık. Son 3 maçtır ilk yarılar istediğimiz gibi geçmedi. Özeleştiri yapmalıyız, hocamız da bunu vurguluyor. İnşallah ikinci yarıdaki oyunu genele yayarız." dedi.

Kendi performansını da yorumlayan Juventus'un stoperi, "Üçüncü maçımızı oynadık, biraz yorgunduk. Okay ve Mahmut abi gerektiği gibi oynadı. Bu maçta stoper arkadaşlarım yoktu yalnız kaldım ama önümüzdeki ay çok daha iyi olacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.