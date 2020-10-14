İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2020 Perşembe / 27 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9136
  • EURO
    9,3008
  • ALTIN
    483.621
  • BIST100
    1189.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Merih Demiral: Özeleştiri yapmalıyız
Spor

Merih Demiral: Özeleştiri yapmalıyız

A Milli Takımımızda Merih Demiral, Sırbistan maçının ardından açıklamalarda bulundu. 'Son 3 maçtır ilk yarılar istediğimiz gibi geçmedi.' diyen Merih, özeleştiri yapılmasını belirtti.

14 Ekim 2020 Çarşamba 23:55 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 23:55
ABONE OL

A Milli Takımımızda Merih Demiral, Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığımız maçın ardından konuştu.

İlk yarıda kötü oynadıklarını vurgulayan Merih, "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Özellikle ikinci yarı gerektiği gibi oynadık. Son 3 maçtır ilk yarılar istediğimiz gibi geçmedi. Özeleştiri yapmalıyız, hocamız da bunu vurguluyor. İnşallah ikinci yarıdaki oyunu genele yayarız." dedi.

Kendi performansını da yorumlayan Juventus'un stoperi, "Üçüncü maçımızı oynadık, biraz yorgunduk. Okay ve Mahmut abi gerektiği gibi oynadı. Bu maçta stoper arkadaşlarım yoktu yalnız kaldım ama önümüzdeki ay çok daha iyi olacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.