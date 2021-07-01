Star.com.tr 1 Temmuz 2021 Perşembe 22:20 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 22:20

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. Juventus'un yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri tarafından kadroda düşünülmeyen Merih için İngiliz ekipleri başta olmak üzere bir çok dev kulüp devreye girdi.

26 MİLYON STERLİN BONSERVİS



İngiltere medyasında çıkan haberlere göre Everton ve Tottenham Merih için kıyasıya transfer yarışı içerisine girdi. Everton'ın daha ısrarcı olduğu transferde 26 milyon sterlini gözden çıkarıldığı belirtildi. Juventus'un da Merih Demiral için 30-35 milyon euro bonservis beklentisi olduğunun altı çizildi.

RAFA BENİTEZ ONAY VERDİ



Everton'da takımın başına yeni geçen Rafa Benitez takım planlamalarına da başladı. Kulğbğn yakından ilgilendiği Merih Demiral için Benitez de onay verdi. İngiliz medyasına göre Merih Demiral uzun süre formda kalabilirse, Everton için harika bir transfer olacağının altını çizdi.

Juventus ile 2024 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon 23 maçta süre alıp 1 de asist yaptı.

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