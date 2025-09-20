Merih Demiral son dakikada gol attı! Al-Ahli 1 puanı kurtardı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. haftasında Al-Ahli ile Al-Hilal karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Merih Demiral'ın da golünü attığı maç, 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Al-Hilal'in golleri, 12. dakikada Theo Hernandez, 24. ve 41. dakikada Malcom'dan geldi. Al-Ahli'nin gollerini ise 78. ve 87. dakikada Ivan Toney ve 90+1. dakikada Merih Demiral kaydetti.

Karşılaşmada, Al-Ahli forması giyen Merih Demiral 90 dakika süre aldı, 1 de gol attı.

Al-Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek ise karşılaşmaya 89. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da ligdeki puanını 5'e yükseltti.