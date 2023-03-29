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Spor

Merih Demiral: Stefan Kuntz hakkında konuşmam doğru olmaz

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 yenilen Türkiye'de Merih Demiral, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Mart 2023 Çarşamba 00:36 - Güncelleme:
Merih Demiral: Stefan Kuntz hakkında konuşmam doğru olmaz
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Merih Demiral, Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğumuz maçın ardından konuştu.

Merih Demiral yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Maça iyi başladık. Çok güzel bir atmosfer vardı. Karşımızda gerçekten iyi bir Hırvatistan vardı. Özellikle kalecilerini tebrik ediyorum. 3-5 tane çok iyi pozisyon çıkardı. İlk yarı iyi başladık. Gol ve goller atabilirdik ama sonucu bulamadık, maça iyi başlamıştık. Onlar gol atınca da moral olarak düştük. İlk yarı bitmeden 1 gol daha yememiz bizi kötü olarak etkiledi. Avrupa'nın en genç takımlarından biriyiz. Onları bilerek, çalışarak devam etmeliyiz. Önümüzdeki maçlarda çok daha iyi skorlar alacağımıza inanıyorum. Daha iyi güzel günler bizi bekliyor diyebilirim." dedi.

Tüm turnuvalara katılmak istediklerini belirten Merih, "Ritim bozuklukları, form düşüklükleri oluyor. Tüm turnuvalara katılmak istiyoruz. Bütün arkadaşlarım, milli forma için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen istediklerimizi sahaya yansıtamıyoruz. Çok üzülüyoruz. Bunu derinden hissediyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunu bizden çok isteyen yoktur. Eksiklerimize en iyi şekilde çalışarak en iyisini vermek zorundayız. İnşallah önümüzdeki maçlarda en iyisini yapacağımıza inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Ayrıca, "Stefan Kuntz Hoca hakkında konuşmam doğru olmaz. Hocamız da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor." diye konuştu.

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