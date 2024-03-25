İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2024 Pazartesi / 16 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1776
  • EURO
    34,9157
  • ALTIN
    2248.55
  • BIST100
    9029.38
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Merih Demiral: Şu anda daha tecrübeliyim
Spor

Merih Demiral: Şu anda daha tecrübeliyim

A Milli Takım'ın tecrübeli stoperi Merih Demiral, Avusturya maçı öncesinde görüşlerini aktardı.

25 Mart 2024 Pazartesi 21:03 - Güncelleme:
Merih Demiral: Şu anda daha tecrübeliyim
ABONE OL

A Milli Takım'ın deneyimli oyuncularından Merih Demiral hazırlık maçında karşılaşacağız Avusturya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Macaristan maçında skor olarak yenilgi olsa da oyun olarak yenilmediklerini söyleyen Merih Demiral, "Macaristan maçında skor olarak yenildik ama oyun olarak iyiydik. Her şey yolunda, hocamız da bizimle yakından ilgileniyor. İnşallah kazanarak bitiririz kampı." ifadelerini kullandı.

Sakatlığını atlattığını ve iyi durumda olduğunu söyleyen Merih Demiral, "Sakatlık dönemimde milli takımdan uzak kaldım. Her oyuncu oynamak ister tabii ki. Şu anda sakatlığımı atlattım ve oynamaya da başladım, o yüzden çok mutluyum." dedi.

Son 1 aydır tüm maçlarda oynadığını ve hazır olduğunu söyleyen Merih Demiral şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Şu an gayet formda olduğumu düşünüyorum. Sakatlık yaşadığım dönem benim için çok zordu ama son 1 ayda tüm maçlarda oynadım. Şu anda daha tecrübeliyim, çok profesyonel yaşamaya çalışıyorum ve dikkat ediyorum. Yeni imajım hakkında da şu an böyle iyi gözüktüğümü düşünüyorum. Umarım siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.