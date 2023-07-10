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Spor

Merih Demiral'a Süper Lig'den sürpriz talip! Herkes ters köşe oldu

Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın talipleri artmaya devam ediyor. Oynadığı futbol ile büyük beğeni toplayan Merih Demiral'a Süper Lig ekibi talip oldu. Futbolcunun kararı bekleniyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:53 - Güncelleme:
Merih Demiral'a Süper Lig'den sürpriz talip! Herkes ters köşe oldu
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Sezonu Serie A ekibi Atalanta'da tamamlayan milli futbolcu Merih Demiral için transferde hareketli dünler yaşanıyor. Avrupa'dan birçok talibi olan 25 yaşındaki genç savunmacı Merih Demiral'a son olarak Süper Lig'in dev ismi talip oldu.

MERİH DEMİRAL'A FENERBAHÇE KANCASI

Atalanta teknik direktörü Piero Gasperini ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılma planları yapan Merih Demiral'a alt yapısından yetiştiği Fenerbahçe talip oldu. Sarı-lacivertli ekip, Attila Szalai'nin de takımdan ayrılmasının ardından savunmada zafiyet yaşamamak için milli futbolcu Merih Demiral ile görüşmelere başaladı.

"GEL TAKIMIN KAPTANI OL"

Deneyimli teknik direktör İsmail Kartal, Merih Demiral'ı arayarak " Gel birlikte şampiyon olalım. Sen de şampiyon takımın kaptanı ol. Sıradan bir takıma gitmek yerine bize gel. Yuvana dön." diyerek ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

8 MİLYON EURO NET MAAŞ

Ayrıca Fenerbahçe, Merih Demiral'a 8 milyon euro garanti para ve 3 milyon euro bonuslarla birlikte bir maaş teklifinde bulunduğu öğrenildi. Atalanta'nın ise yetenekli futbolcu için 20 milyon euro bonservis beklentisi mevcut. Merih Demiral ise henüz transfer konusunda kararını vermiş değil.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Merih Demiral bu sezon Atalanta forması ile 28 resmi maçta görev aldı. 1524 dakika oyunda kalan futbolcu 1 gol ile skora katkı sağladı.

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