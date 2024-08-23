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Spor

Merih Demiral transfer için kararını verdi

EURO 2024'te inanılmaz bir performans ortaya koyan milli savunmacı Merih Demiral Avrupa'dan talipleri olmasına rağmen kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme kararı aldı.

23 Ağustos 2024 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Merih Demiral transfer için kararını verdi
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, kulüpte kalmaya karar verdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, milli futbolcu, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarılı performansının ardından Avrupa'dan teklifler aldı. Ancak Merih, kariyerine Al Ahli'de devam etmeye karar verdi.

26 yaşındaki futbolcu, Al Ahli'ye 2023 yazında transfer olmuştu. Merih'in Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Al Ahli forması altında 22 maça çıkan başarılı futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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