Merih Demiral transferinde beklenen oluyor! Sürpriz gelişme

Star Gazetesi 27 Şubat 2022 Pazar 19:14 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 00:50

Merih Demiral, başarılı performansıyla İtalya'da büyük beğeni toplamış ve geçtiğimiz günlerde adı Real Madrid ile anılmıştı. İtalyan ekibinde sezon sonu Matthijs de Ligt'ın ayrılması halinde yerinin Merih Demiral ile doldurulması bekleniyor. Milli savunmacı, bu sezon Atalanta'daki başarılı performansıyla dikkat çekti.

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İtalya Serie A ekibi Juventus'un defans oyuncu Matthijs de Ligt'ın adı bir süredir Premier Lig takımı Chelsea ile anılıyordu. İtalya basınında, 22 yaşındaki defans oyuncusunun sezon sonu ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

MERİH DEMİRAL, GERİ DÖNÜYOR

Juventus'ta De Ligt'in ayrılığının gerçekleşmesi durumunda geçtiğimiz yaz Atalanta'ya kiralık olarak gönderilen Merih Demiral'in geri dönmesi bekleniyor. Ancak Atalanta'nın sezon sonu Merih Demiral'in 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması halinde Juventus, yeni bir savunmacı bulmak zorunda kalacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Atalanta formasıyla 27 maça çıkarken 26'sında ilk 11'de yer aldı. Demiral, 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu ve performansıyla İtalyan ekibinin vazgeçilmezlerinden oldu.