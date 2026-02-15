İSTANBUL 23°C / 13°C
  Merih Demiral ''Yılın Kareleri'' oylamasına katıldı
Spor

Merih Demiral ''Yılın Kareleri'' oylamasına katıldı

Milli futbolcu Merih Demiral, 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

AA15 Şubat 2026 Pazar 16:10 - Güncelleme:
Merih Demiral ''Yılın Kareleri'' oylamasına katıldı
Milli futbolcu Merih Demiral, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Merih Demiral; lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Merih, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Saeed Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Portre" özel kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" karesini seçen milli futbolcu, "Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını tercih eden Merih, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" adlı karesini seçti.

Merih Demiral, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğrafından yana oy kullandı.

