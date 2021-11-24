Star.com.tr 24 Kasım 2021 Çarşamba 12:19 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 12:21

Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan takımı Atalanta, Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk oldu. Wankdorf Stadı'nda oynanan Young Boys - Atalanta müsabakası 3-3 berabere sona erdi.

Atalanta'nın gollerini 10. dakikada Duvan Zapata, 51. dakikada Jose Luis Palomino ve 88. dakikada Luis Muriel atarken, Young Boys'un golleri ise 39. dakikada Jordan Siebatcheu, 80. dakikada Vincent Sierro ve 84. dakikada Silvan Hefti'den geldi.

MERİH DEMİRAL SARI KART GÖRDÜ

Star.com.tr'nin haberine göre; milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı maçta 71. dakikada yerini Berat Djimsiti'ye bıraktı. Merih 63. dakikada sarı kart gördü.

"GOLDE HANTAL DAVRANDI"

3-3 sona eren karşılaşma sonrası Merih Demiral İtalyan basınında eleştirilerin odak noktası oldu. Atalanta'nın yediği ilk golde hatalı bulunan milli stoper için "Young Boys'un golünün geldiği köşe vuruşunda hantal davrandı ve geride kaldı. Teknik direktör Gasperini ikinci yarıda oyundan alınca üzüldü." yorumu yapıldı.

"ÖLÜMCÜL DİKKAT DAĞINIKLIĞI"

Merih'in hatası için "Ölümcül dikkat dağınıklığı" ifadesi kullanılırken, "Onun hatası beraberliğe yol açtı. Çünkü golü atan Siebatcheu'yu bölgesinde kaybetti." eleştirisinde bulunuldu.

ATALANTA TUR İÇİN VILLARREAL'İ YENMEK ZORUNDA

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Atalanta 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 4 puanlı Young Boys ise dördüncü basamakta.

8 Aralık Çarşamba günü son hafta maçlarının oynanacağı F Grubu'nda Atalanta, 7 puanla ikinci sırada bulunan Villarreal'i konuk edecek. İtalyan takımının tur atlamak için galip gelmesi gerekiyor.

Grubun diğer maçında ise 10 puanlı lider Manchester United, Young Boys'u ağırlayacak.