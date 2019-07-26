Merih Demiral’a büyük övgü

Alanyaspor’dan önce Sassuolo’ya ardından Juventus’a transfer olan ve 1 sezon içinde kariyerinin zirvesine çıkan Merih Demiral’a eski takım arkadaşı Georgios Tzavellas’tanbir dizi tavsiye geldi. Şu sıralar adı sık sık Milan’la anılan Merih için açıklamalarda bulunan Tzavellas, oyuncunun kesinlikle Juventus’ta kalması gerektiğini belirtirken, Yunan stoperin ‘O Manolas’la aynı ayarda bir futbolcu’ sözleri bir hayli dikkat çekti.

İşte Georgios Tzavellas’ın Merih Demiral açıklamaları…

Ben Merih’in büyük takımlardan birine transfer olacağını zaten farketmiştim, Alanyaspor’dan ayrılacağı belliydi. O, oyun yapısı itibariyle çok cesur ve kimseden korkmuyor, kazanmak için savaşmayı seviyor. Merih’in Juventus’ta kalacağını düşünüyorum, kiralık olarak Milan’a gitmesinden yana değilim, kesin olarak takımda kalmalı. Merih Demiral, Manolas’la aynı ayarda bir futbolcu eğer Juventus’ta kalırsa İtalyan ekibi 10 yıl stoper sorunu yaşamaz.