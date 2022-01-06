Merih Demiral'a çılgın rakam! Kylian Mbappe ile birlikte gidiyorlar

Star.com.tr 6 Ocak 2022 Perşembe 11:31 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:31

İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın bonservisi Juventus'ta bulunuyor. Kiralık olarak Bergamo ekibinde oynayan milli savunmacı için dünya devi Real Madrid devreye girdi. İspanyol takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti Merih Demiral'ın transferi için ısrarcı.

Merih Demiral dünya devlerini peşinden sürüklüyor

MERİH DEMİRAL DÜNYA DEVİNE GİDİYOR

İtalya basınından Calciotoday'in aktardığı habere göre, Real Madrid savunma bölgesinden Sergio Ramos ve Raphael Varane'nın ayrılmasından sonra bölgeyi güçlendirmek için genç ve önemli transfer hamlesi yapmak istiyor. Bunun üzerine Ancelotti, İtalya'da başarılı performans gösteren Merih Demiral'ın transferini istediğini Real yöneticilerine iletti.

KYLİAN MBAPPE İLE BERABER GİDİYORLAR

Real Madrid'in bir diğer istediği yıldız isim ise Kylian Mbappe... Ünlü Fransız futbolcuyu uzun süredir kadrosuna katmak isteyen İspanyol kulüp Merih ile birlikte Kylian Mbappe'yi de kadrosuna katmak istiyor.

REAL MADRİD 30 MİLYON EURO BONSERVİSİN ÜZERİNE ÇIKMAK DURUMUNDA

Calciotoday, Merih Demiral'ın karmaşık transfer durumu hakkında da bilgiler paylaştı. Bonservisi Juventus'ta bulunan milli savunmacının Atalanta'da sezon sonu satın alma opsiyonu bulunuyor. 30 milyon Euro satın alma opsiyonunu geçtiğimiz günlerde İtalyan basını Atalanta'nın kullanacağını iddia etmişti. Real Madrid'in transferde devreye girmesiyle İspanyol ekip 30 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam ile hem Atalanta'yı hem de Juventus'un Bergamo ekibiyle yaptığı satın alma opsiyonunu çözmesi gerekiyor.

