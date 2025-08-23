İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Merih Demiral'a dev talip! İtalyanlar resmen duyurdu
Spor

Merih Demiral'a dev talip! İtalyanlar resmen duyurdu

Transfer döneminde Malick Thiaw'ı Newcastle United'a gönderen Milan, stoper arayışına hız verdi. İtalyan ekibinin, Al-Ahli forması giyen milli stoper Merih Demiral ile ilgilendiği ve 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transfer için cazip bir seçenek olduğu kaydedildi.

Haber Merkezi23 Ağustos 2025 Cumartesi 14:05 - Güncelleme:
Merih Demiral'a dev talip! İtalyanlar resmen duyurdu
ABONE OL

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Malick Thiaw'ı Newcastle United'a gönderen AC Milan, stoper takviyesi için çalışmalarına başladı.

Corriere della Sera'nın haberine göre; Milan, Al-Ahli forması giyen Merih Demiral ile ilgileniyor.

Haberde, 2026 yılında sona erecek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun, Milano temsilcisi için cazip bir transfer fırsatı olabileceği bilgisine yer verildi.

Milan'ın teknik direktörü Massimiliano Allegri, 2021 yılında Juventus'ta göreve başladığında Merih Demiral'ı gelecek planları arasında düşünmemişti.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 44 maçta forma giyen 27 yaşındaki stoper, 1 gol ve 3 asist kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye bombardıman!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.