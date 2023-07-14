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Spor

Merih Demiral'a sürpriz talip! Herkes ters köşe oldu

Geçen sezonu İtalyan ekibi Atalanta'da tamamlayan milli futbolcu Merih Demiral'ın talipleri artmaya devam ediyor. Inter'in de radarında olan 25 yaşındaki yıldız oyuncu Merih Demiral'a Premier Lig'den sürpriz talip çıktı. İşte detaylar...

Star Gazetesi14 Temmuz 2023 Cuma 19:04 - Güncelleme:
Merih Demiral'a sürpriz talip! Herkes ters köşe oldu
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Geçtiğimiz sezon Juventus'tan bir başka İtalyan ekibi olan Atalanta'ya transfer olan milli futbolcu Merih Demiral için transferde hareketli günler yaşanıyor. Bir süredir Inter'in ciddi bir şekilde ilgilendiği yıldız oyuncu Merih Demiral'a Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

MERİH DEMİRAL'A İNGİLİZ KANCASI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Bir süredir Inter'in de radarında olan ve ciddi bir şekilde Merih Demiral ile ilgilenen kulübe transferde Premier Lig'den rakip çıktı. 25 yaşındaki genç savunmacı Merih Demiral'a Konferans Ligi'nin son şampiyonu West Ham United talip oldu.

TALİPLERİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

2022 yılında 21 milyon Euro bonservis bedeli ile Merih Demiral'ı kadrosuna katan Çizme ekibi Atalanta oyuncu için 15 ila 18 milyon Euro arasında bir bonservis geliri bekliyor.

Milli futbolcu Merih Demiral'a alt yapısından yetiştiği Fenerbahçe'de talip oldu ve teknik direktör İsmail Kartal'da oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra yetenekli futbolcuya Suudi Arabistan'dan teklif geldi ve bunu reddetti.

İTALYA'DA KALMAYA SICAK BAKIYOR

2019 yılından beri beri İtalya'da futbol kariyerine devam eden Merih Demiral ise Inter'e transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Atalanta forması ile 28 resmi maça çıkan Merih Demiral bunların 14'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 1524 dakika oyunda kalan futbolcu 1 gol ile skora katkı sağladı.

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