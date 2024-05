Merih Demiral, Suudi Arabistan'a transferinin ardından açıklamalarda bulundu. Al Ahli'yi tercih etme sebebini anlatan Merih Demiral, Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Suudi Arabistan'a transfer süreci hakkında konuşan Merih Demiral, "Transfer sürecim hızlı gelişti. Hiç tahmin etmiyordum buraya transfer olmayı. Özellikle hocamızın çok etkisi oldu. Onunla konuşunca ikna oldum. Projeyi anlattılar ve buranın ne kadar gelişeceğini dile getirdiler. Benim için kilit oldu. Yeni deneyim, yeni tecrübe, yeni bir meydan okuma. Gayet mutluyum. İnşallah uzun süreler burada kalırım" dedi.

Cristiano Ronaldo'yla transferden önce konuştuğunu belirten milli stoper, "Bence etkili oldu. Gelmeden önce Ronaldo ile konuştum. Onun etkisi çok oldu benim için. O herkese yol açtı. Çok büyük futbolcular geliyor ve bence daha da çok gelecek. Ben de onların arasında olduğum için kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

EURO 2024'te milli takımın rakipleri arasında yer alan Portekiz'de forma giyen Cristiano Ronaldo ile geçtiğimiz hafta karşı karşıya geldikleri maça dair soruya Merih Demiral şu cevabı verdi:

"Sık sık karşı karşıya geldik. Juventus'tan sonra milli takımda da karşılıklı oynadık, şimdi de burada karşılıklı oynuyoruz. Ronaldo ile karşılıklı oynamak zor. Zorluğun yanında böyle büyük futbolcularla oynamak güzel. Herkese nasip olmuyor. Gayet fit durumda o da. Allah'tan iyi defans yaptık da maç içerisinde çok fazla etki gösteremedi. Ronaldo'ya karşı oynamak her zaman güzel bir duygu. Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah karşılıklı oynayacağız."

TRT Spor'a konuşan Merih Demiral, Juventus'a ilk gittiği dönemde antrenmanlarda gösterdiği agresifliğe dair, "Antrenmanlarda öyle pozisyonlar oluyordu. Özellikle Higuain ve Ronaldo ile. Sağ olsun onlar çok profesyonel. Ben ne kadar sert girersem gireyim benden tecrübeli oldukları için bana her zaman iyi yaklaştılar. Her zaman benimle konuştular. Hiç yabancılık çekmedim" açıklamasını yaptı.

Bireysel antrenörle çalıştığını dile getien Merih Demiral, "Gayet iyi durumda olduğumu düşünüyorum. Kendi özel hocam da var Giovanni, o bana çok yardımcı oluyor. Türkiye'de de tanınmış bir isim. Onunla sabah antrenmanlar yapıyoruz. Antrenmanlar gayet ağır ve Avrupa seviyesinde. Kendimi geliştirmek için en iyi şekilde çalışıyorum. Buradaki bir insanlar beni bir amaç için transfer etti ve onun karşılığını vermek için günden güne elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.

EURO 2024'e dair duygularını paylaşan Merih Demiral, "Heyecanlıyız. Hepimiz için güzel bir turnuva olacağına inanıyorum. İnşallah kadroda olan futbolcuların elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Eğer bende kadroda olursam elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çünkü milli takımda olmak bir ayrıcalık. Türk vatandaşlarımızın Almanya'da bize çok büyük destek göstereceğini düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Avrupa'ya geri dönebileceğini dile getiren Merih Demiral, "Serie A ihtimali her zaman bir köşede var. Şu an burada mutluyum ama ileride zaman ne gösterir bilemeyiz. Ama inşallah ileride imkan olursa Avrupa'ya dönmek isterim" diye konuştu.

Saç stilinde değişikliğe gitmemesine dair gelen soruya Merih Demiral, "Fenerbahçe A takımına çıktığımda saçımı sıfıra vuruyordum. Volkan Demirel ve Mehmet Topal bana takılıyordu, 'Stam' diyorlardı. O zamandan beri saçımı ne zaman sıfıra vursam kendimi daha iyi hissediyordum. Futbola daha odaklanmış hissediyordum. Şu anda da öyle. Saçımı hiç uzatmayı düşünmüyorum. Bıyık uzattım, bıyıkla şu an kendimi iyi hissediyorum. Yeni bir imaj ve farklılık olsun istedim" cevabını verdi.

Fenerbahçe'den ayrılma süreci hakkında konuşan Merih Demiral, "Fenerbahçe benim içimde her zaman bir yara. Çünkü hem Fenerbahçe benden yararlanamadı hem de ben Fenerbahçe'den yararlanamadım. O zamanlar benim çok büyük hayallerim vardı. Şükrü Saraçoğlu'nda oynamak istiyordum. Böyle bir karar almak zorunda kaldım. Bu benim için çok iyi bir karar oldu, kendime Portekiz'de çok şey kattım. Her Türk gencinin hayallerinden birini gerçekleştirdim. Ama Fenerbahçe kalbimde çok büyük yara. O süreç kimsenin istediği gibi olmadı. Bazı şahıslar buna engel oldu" dedi.

"Fenerbahçe'ye dair hayal kuruyor muydun" sorusunu Merih Demiral şu şekilde cevapladı:

"O zamanlar 17 yaşında A takımla çıkıyordum. A takımla antrenman yapıyordum. O zaman ki hevesimiz çok farklıydı. O formayı giyip antrenman yapmak çok büyük bir gururdu. Çok farklı hayallerim vardı ama çok daha farklı yere evrildi kariyerim. İçimde ukde kaldı. Ayrılmamla ilgili Fenerbahçe ile bir süreç yoktu, şahıslarla ilgili bir süreç vardı. Çünkü o zaman ki şahıslar çok büyük etken oldu. Değişik şeyler yaptılar. Çok da konuşmamak lazım. Siz anladınız..."

Leonardo Bonucci ile görüştüğünü dile getiren milli stoper, "Bonucci ile hep görüşüyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de görüştüm, geldikten sonra da görüşüyoruz. Bonucci çok sevdiğim ve değer verdiğim bir isim. Juventus'ta bana çok yardımcı oluyordu. Makara yapıyorduk '1 sene Türkiye'de oynaman lazım' diye. Bu zamana nasip oldu ona da. Bence Fenerbahçe, Bonucci'den daha fazla yararlanabilirdi. Bonucci gerçekten hem saha içi hem saha dışında gerçek bir karakter. Tecrübelerinden yararlanmak herkese nasip olmaz. Bonucci'nin saha içi ve dışında futbolculara ne kadar etki ettiğini görebiliyordum. O yüzden Fenerbahçe daha farklı yararlanabilirdi ondan" dedi.

Suudi Arabistan'daki futbolcularla Türkiye'ye dair aralarında geçen konuşmalara dikkat çeken Merih Demiral, "Diyaloglar geçiyor. Geçen gün Firmino ile aramızda diyalog geçti. Çok fazla 'Come to Fenerbahçe, come to Galatasaray' diye mesaj atanlar oluyormuş. Hep bana mesaj atıyorlar diyordu Firmino. Mahrez'le de geçiyor arada öyle konuşmalarımız. Türkiye'deki takımları biliyorlar. Transfer dönemlerinde hep bana mesaj geldiklerini söylüyorlar. Ben de onlara 'Türkiye'de 1 sene oynamanız lazım' diye takılıyorum. Türkiye'ye bakış açıları iyi. Türkiye'yi güzel ülke olarak görüyorlar" ifadelerini kullandı.