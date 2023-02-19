İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2023 Pazar / 29 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Merih Demiral'dan Lecce maçı öncesi Türkiye'ye mesaj
Spor

Merih Demiral'dan Lecce maçı öncesi Türkiye'ye mesaj

İtalya Serie a takımlarından Atalanta forması giyen milli oyuncumuz Merih Demiral, ısınmaya 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtü ile çıktı.

IHA19 Şubat 2023 Pazar 15:15 - Güncelleme:
Merih Demiral'dan Lecce maçı öncesi Türkiye'ye mesaj
ABONE OL

İtalya ekibi Atalanta forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, Lecce maçı öncesinde ısınmaya depremzedeleri anmak için 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtle çıktı.

Serie A'nın 23. haftasında Atalanta'nın evinde Lecce ile oynadığı mücadele öncesinde milli futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş merkezi olan depremlerde etkilenen vatandaşları unutmadı. Merih ısınmaya üzerinde 'Pray For Türkiye' (Türkiye için dua et) yazılı tişört ile sahaya çıkarak, depremzedeleri andı.

Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, dünyaca ünlü futbolcuların formalarını açık artırma usulü ile satışa çıkarıp, gelirini de depremzedelere bağışlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.