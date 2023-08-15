İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2023 Salı / 29 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1031
  • EURO
    29,5464
  • ALTIN
    1659.99
  • BIST100
    7737.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Merih Demiral'dan sürpriz imza

Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Ahli'nin transfer için Merih Demiral ve Atalanta ile anlaşma sağladığı belirtildi.

15 Ağustos 2023 Salı 00:32 - Güncelleme:
Merih Demiral'dan sürpriz imza
ABONE OL

Al Ahli'nin, milli futbolcumuzun transferini 24 saat içerisinde resmiyete dökmek istediği aktarıldı.

Premier Lig'den de iki kulübün 25 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği ancak Al Ahli'nin İngiliz ekipleriyle anı şartlarda transferde anlaşma sağladığı vurgulandı.

Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyeceği, milli yıldızın senelik 10 milyon euro maaş alacağı öne sürüldü.

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Karamürsel'den Fenerbahçe altyapısına katılan Merih Demiral, daha sonra Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.