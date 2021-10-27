Star.com.tr 27 Ekim 2021 Çarşamba 12:16 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 12:16

İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral'dan kötü haber geldi. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçında sakatlanan milli stoper Serie A'da oynanacak Sampdoria maçında da forma giyemeyecek. Atalanta teknik ekibi Merih Demiral'ın kadroda olmayacağını açıkladı.

MERİH DEMİRAL TAM FORM TUTMUŞTU

Sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya kiralık olarak transfer olan Merih Demiral sezona iyi başlamış ardından da inişli çıkışlı performans göstermişti. Son haftalarda formayı kapan Merih Manchester United maçında da kulübünde ilk golünü kaydetmişti. Aynı maçta şansız bir şekilde sakatlanan genç oyuncu tam form tutmuşken sakatlığa kurban gitti.

MERİH'İN YERİNE LOVATO OYNAYACAK

Atalanta'da Merih Demiral'in yokluğunda savunmada 21 yaşındaki Lovato şans bulacak. İtalyan basınının aktardığı bilgiye göre Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini savunmanın ortasında Lovato'yu oynatacak.

"MERİH DEMİRAL ALKIŞI HAK EDİYOR" DEMİŞLERDİ...

İtalya basını Merih Demiral'e son haftalarda gösterdiği performansı nedeniyle methiyeler dizmişlerdi. Sakatlanmadan önce form tutan yıldız isim için Primabergamo gazetesi, "Merih Demiral alkışı hak ediyor" başlığını atmıştı. Gazete Empoli karşısında mücadele eden Atalanta oyuncuları için puanlamada da bulunurken, milli oyuncu Merih Demiral de 7.5 puanla maçın en çok puanını alan ikinci oyuncu olmuştu.