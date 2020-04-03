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Spor

Merih Demiral'e transfer müjdesi

Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilse de takımlar gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol basınından da Real Madrid ile ilgili flaş bir haber geldi. İddialara göre menajer Mino Raiola, Merih'in Juventus'ta forma rekabeti verdiği De Ligt'i İspanyol devine önerdi.

03 Nisan 2020 Cuma 17:16 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 17:18
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Sezon başında Ajax'tan 85 milyon euro bedelle Juventus'a transfer olan ve oynadığı futbolla büyük hayal kırıklığına neden olmasının ardından formasını A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız savunmacısı Merih Demiral'a kaptıran Matthijs De Ligt için İspanyol basını önemli bir habere imza attı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Hollandalı futbolcunun menajeri Mino Raiola, Juventus'ta mutsuz olduğu belirtilen oyuncunun Real Madrid'e transferi için girişimlere başladı.

REAL'E TEKLİF GİTTİ

Öte yandan Raiola'nın, oyuncusunu resmi olarak İspanyol devine teklif ettiği ve bu teklifin cevap beklediği aktarıldı.

FORMASINI MERİH'E KAPTIRMIŞTI

Bu sezon büyük umutlarla Juventus'a transferi gerçekleşen yıldız savunmacı, yaptığı hatalar sonucu teknik direktör Maurizio Sarri tarafından kızağa çekilmişti. İtalyan teknik adam De Light yerine A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız ismi Merih Demiral'ı tercih etmiş ve Merih, oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakmıştı.

MERİH SAKATLANDI AMA...

Merih Demiral'ın yaşadığı ağır sakatlık sonrasında yeniden forma şansı bulmasına karşın, Milli yıldızımızın geri dönüşünün ardından takımdaki yerini kaybedeceği düşüncesinde olan De Light'in, bu sebeple Real'e transferine onay verdiği aktarıldı.

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