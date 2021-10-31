Merih Demiral'ı yaptığı asist de kurtaramadı!

Star.com.tr 31 Ekim 2021 Pazar 15:09 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 15:14

Merih Demiral'ın takımı Atalanta, İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Lazio'yu konuk etti. Azzurri d'Italia Stadı'nda oynanan maçta Lazio iki kez öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Lazio'nun golleri 18. dakikada Pedro ve 74. dakikada Ciro Immobile'den gelirken, Atalanta'da 45. dakikada Duvan Zapata ve 90+4. dakikada Marten de Roon fileleri sarstı.

MERİH DEMİRAL'DAN ASİST

Atalanta'da maça ilk 11'de başlayan Milli futbolcu Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı. Merih 78. dakikada sarı kart görürken, takımına 1 puanı getiren ikinci golün de asistini yaptı.

Star.com.tr'nin derlediği habere göre; İtalyan basını, 23 yaşındaki stoperin Lazio maçındaki performansını istikrarsız bulurken, Merih'e 5 ile 6 arasında değişen notlar verdi.

"İLK GOLDE HATALIYDI"

Tuttomercatoweb sitesi, Merih Demiral'ın gündüz saatlerinde oynanan Lazio maçı performansı için yaptığı değerlendirmede, "Kariyerinin en iyi öğleden sonrası değildi, orası kesin. Merih Demiral, Lazio karşısında kafa karıştırdı. Atalanta'nın yediği ilk golde hatalıydı. Bizim için 5 puanlık bir maç çıkardı" yorumunu yaptı.

"İKİNCİ GOLDE ATİK DEĞİLDİ"

La Gazzetta dello Sport ise Merih'in Atalanta'nın yediği ilk golde savunma arkasına atılan pasa kayarak müdahalesinin yetersiz olduğunu, ikinci golde ise atik olamadığını belirterek, milli futbolcuya 5,5 puan verdi.

"IMMOBILE'Yİ DURDURAMADI"

Merih Demiral, Corriere dello Sport'tan da 5,5 puan alırken, İtalyan gazetesi Merih'in Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile'yi en az 3 kez savunma arkasına kaçırdığını vurguladı.

Corriere di Bergamo ve Tuttosport gazeteleri ise Merih Demiral'ı maçın son dakikasında yaptığı asistinin hatırına 6 puanla değerlendirdi.

MERİH DEMİRAL'DAN 10 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Merih Demiral bu sezon Atalanta formasıyla 7'si Serie A, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 10 maça çıktı. 697 dakikada sahada kalan Merih, 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.