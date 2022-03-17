Merih Demiral'ı yıkan haber! Resmen duyurdular

Star Gazetesi 17 Mart 2022 Perşembe 22:25 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 22:25

Uzun süredir adı Real Madrid ile anılan Merih Demiral'a kötü haber geldi. Atalanta'nın Merih Demiral'ın gitmesini istemediği ve satın alma opsiyonunu kullanarak takımda tutmak istediği öne sürüldü. Milli oyuncu, uzun süredir Real Madrid'in takibindeydi.

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ATALANTA, MERİH DEMİRAL'I TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Juventus'ta bulunan Merih Demiral, Real Madrid'in radarındaydı. Atalanta'nın ise milli oyuncuyu takımda tutmak istediği öne sürüldü.

GASPERINI, MERİH DEMİRAL'I GÖNDERMEK İSTEMİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Atalanta'da teknik direktör Gian Piero Gasperini, Merih Demiral'ın performansından etkilendi ve milli savunmacıyı takımda tutmak istiyor. İtalyan basınında milli oyuncu için, "Demiral bu sezon Atalanta için çok önemli bir oyuncu oldu ve ondan kurtulmak istemeleri pek olası değil." ifadelerine yer verildi. Atalanta'nın sezon sonunda milli oyuncunun 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna katacağı ve takımda tutacağı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Merih Demiral, bu sezon Atalanta formasıyla 30 maçın 26'sında ilk 11'de yer aldı. Milli savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.