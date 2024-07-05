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Spor

Merih Demiral'ın savunması hazırlandı! TFF, dosyayı UEFA'ya gönderdi

TFF, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral için açılan soruşturmayla ilgili hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya iletti.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 13:15 - Güncelleme:
Merih Demiral'ın savunması hazırlandı! TFF, dosyayı UEFA'ya gönderdi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya iletti.

Federasyon yetkililerinden alınan bilgiye göre, yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma, UEFA Disiplin Kuruluna gönderildi.

Dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.

UEFA'nın soruşturmayla ilgili kararını gün içinde vermesi bekleniyor.

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