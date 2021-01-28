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Spor

Merih Demiral'lı Juventus İtalya Kupası'nda yarı finalde

İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, konuk ettiği Spal'ı 4-0 yenerek, yarı finale yükseldi. Milli futbolcu Merih Demiral maçta 83 dakika forma giydi.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 01:12 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 01:12
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Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada, ev sahibi Juventus, 16. dakikada İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Siyah-beyazlı ekipte Frabotta, 33. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da Juventus, 78. dakikada Kulusevski ile skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın son anlarında siyah-beyazlı takımın genç oyuncularından Chiesa, 90+4. dakikada farkı 4'e çıkaran golü attı: 4-0.

Bu golle Juventus, Spal'ı zorlanmadan 4-0 yenerek, yarı finale yükseldi. Juventus, kupa yarı finalinde Inter ile karşılaşacak.

Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, müsabakaya ilk 11'de başladı. Demiral, 83. dakikada yerini Da Graca'ya bıraktı.

Kupa çeyrek finalinde, bugün Napoli-Spezia maçı oynanacak. Bu maçın galibi, yarı finalin diğer ayağında Atalanta ile eşleşecek.

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