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Spor

Merih Demiral'li Juventus, Sassuolo'yu farklı geçti

İtalya Serie A'da evinde Sassuolo ile karşılaşan Juventus, karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 01:04 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 01:04
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Bu sezon yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden bir adım uzak kalan ve daha fazla kayıp yaşamak istemeyen Juventus, evinde Sassuolo ile karşılaştı.

Juve, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Juventus'a galibiyeti getiren golleri 50'de Danilo, 82'de Ramsey ve 90'da Cristiano Ronaldo attı. Sassuolo'nun tek sayısı ise 58'de Defrel'den geldi. Konuk ekipte Pedro Obiang 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İtalyan ekibinde milli futbolcu Merih Demiral, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Juventus, bu galibiyetle puanını 33 yaparak 4. sırada kendine yer buldu. 

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