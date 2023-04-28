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Spor

Merih Demrial ve Gasperini arasında ipler gerildi! Büyük tartışma...

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral ile teknik direktör Gian Piero Gasperini arasında bir tartışma çıktı. Milli oyuncumuzun Merih Demiral'ın Inter'e transferini engelleyen kurt hocaya tepkiler büyük.

28 Nisan 2023 Cuma 09:41 - Güncelleme:
Merih Demrial ve Gasperini arasında ipler gerildi! Büyük tartışma...
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İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral ile teknik direktör Gian Piero Gasperini arasında bir tartışma yaşandı.

Yıldız oyuncumuz Merih Demiral, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini ve Inter'e katılmaya sıcak baktığını yönetime iletmişti.

Milan Skrinjiar'ın ayrılığı sonrası birinci hedef olarak düşünülen Merih Demrial'ın transferinin engellenmesi milli oyuncuyu çileden çıkardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre; iki isim arasında hararetli geçen tartışmada, iki tarafta birbirini profesyonel olmamakla suçladı.

İtalya basınında sıkça konuşulan haberde iki taraf arasında iplerin koptuğu belirtildi.

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