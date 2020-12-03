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  • Merihli Juventus 3 puanı kaptı! Ronaldo 750. golünü attı
Spor

Merihli Juventus 3 puanı kaptı! Ronaldo 750. golünü attı

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Juventus evinde Dinamo Kiev'i ağırladı. Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Juventus 3-0'lık skorla kazanırken, Cristiano Ronaldo kariyerinin 750. golünü attı.

03 Aralık 2020 Perşembe 01:03 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 01:03
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Juventus'a galibiyeti getiren goller, 21. dakikada Chiesa, 57. dakikada Ronaldo ve 66. dakikada Morata'dan geldi. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı golle kariyerindeki 1028. maçında 750. golünü attı.

Milli oyuncumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 69 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından grupta Barcelona'ya 2-0 yenildiği maçın dışında tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan Juventus 12 puanla 2. sırada yer aldı. Dinamo Kiev ise galibiyetsiz, 1 puanda kaldı.

Grubun son haftasında Juventus, Barcelona ile deplasmanda liderlik maçına çıkacakken, Dinamo Kiev ise Ferençvaros ile evinde UEFA Avrupa Ligi bileti için mücadele verecek.

Öte yandan, Fransız Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu.

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