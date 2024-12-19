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Spor

Merkez Hakem Kurulu, 17. hafta maçları öncesi kamp düzenledi

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlar öncesinde kamp yaptı.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
Merkez Hakem Kurulu, 17. hafta maçları öncesi kamp düzenledi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlar öncesinde kamp yaptı.

Federasyonun açıklamasına göre Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müsabakalara hazırlık amacıyla hakemlerin performanslarını artırmak, fiziksel ve mental durumlarını en üst düzeye çıkarmak ve maçlara hazırlanmalarını sağlayarak yönetim standartlarını yükseltmek için TFF Riva Tesisleri'nde "MHK Maç Öncesi Kampı" düzenlendi.

Kampın ilk gününde hakemler, TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira ve antrenörler eşliğinde fiziksel performanslarını artırmaya yönelik sahada çalıştı. İkinci günde ise karar verme süreçlerini geliştirmek için müsabaka klipleri üzerinden detaylı analizler ve değerlendirmeler yapıldı.

Süper Lig'in 18. hafta maçları öncesinde de benzer uygulamanın MHK tarafından planlandığı vurgulandı.

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