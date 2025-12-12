İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Merkezefendi Basket'ten forvet hamlesi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li forvet Isaiah Miles'ı kadrosuna kattı.

IHA12 Aralık 2025 Cuma 18:30 - Güncelleme:
Merkezefendi Basket'ten forvet hamlesi
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, hücum hattını ABD'li forvet Isaiah Miles ile güçlendirdi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket kadrosuna forvet takviyesi yaptı. Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li forvet Isaiah Miles ile anlaştı. Kariyerinde Hapoel Tel Aviv, AEK ve Hapoel Holon gibi kulüplerde oynayan 31 yaşındaki Miles, geçen sezonu İsrail Ligi'nde 11 sayı ve 4.7 ribaund ortalamaları ile tamamladı. Miles, bu sezonun ilk bölümünde Fransa'da Cholet formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Fransa Ligi'nde mücadele etti.

