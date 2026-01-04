İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Merkezefendi Basket'ten kritik galibiyet

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 104-97 mağlup etti.

4 Ocak 2026 Pazar 18:12
Merkezefendi Basket'ten kritik galibiyet
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 104-97 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Ali Şakacı, Polat Parlak, Murat Ciner

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 32, Ömer Can İlyasoğlu 5, Miles 4, Roko Badzim 6, Mahir Ağva 18, Emre Tanışan 5, Griffin 20, Cazalon 2, Omic 12

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Van der Vuurst 16, Metin Türen 10, Pipes 23, Myers 2, Johnson 10, Yiğit Özkan 2, Pusica 9, Can Kaan Turgut 2, Bruinsma 9, Bandaogo 14, Doğan Şenli

1. Periyot: 23-27

Devre: 52-44

3. Periyot: 83-67

Beş faulle oyundan çıkan: 24.71 Miles (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

  • Yukatel Merkezefendi
  • Onvo Büyükçekmece

