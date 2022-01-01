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Spor

Merkezefendi Belediyesi - Bahçeşehir Koleji maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yarın oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile Bahçeşehir Koleji arasındaki karşılaşma, ev sahibi takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

DHA1 Ocak 2022 Cumartesi 17:20 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 17:20
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, koronavirüs şokuyla sarsıldı. Denizli temsilcisinde yarın Bahçeşehir Koleji'yle oynanması gereken maç öncesi takımda semptom görülmesi üzerine yapılan PCR testlerinde 6 basketbolcunun sonucu pozitif çıktı. Oyuncular izolasyon altına alınırken, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yarın saat 15.30'da oynanması gereken maç ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde yine yarın oynanması gereken Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı da Petkimspor'daki koronavirüs vakaları yüzünden ertelenmişti.

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