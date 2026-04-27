Merkezefendi Belediyesi Basket evinde kazandı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında Mersin Spor'u 101-93 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla haftayı galibiyetle kapattı.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 21:19
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket konuk ettiği Mersin Spor'u 101-93 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Murat Ciner

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 11, Miles 33, Roko Badzim 20, Cazalon 15, Mahir Ağva 9, Emre Tanışan, Griffin 5, Ömer Can İlyasoğlu 3, Egemen Güven 3, Omic 2,

Mersin Spor: Olaseni 20, Leon Apaydın , Cowan 16, Cruz 17, Chassang, Kartal Özmızrak 9, March 8, Hakan Sayılı 13, White 10, Enoch

1. Periyot: 26-18

Devre: 51-44

3. Periyot: 82-61

Beş faulle oyundan çıkan: 38.83 Hakan Sayılı (Mersin Spor)

ÖNERİLEN VİDEO

Eski kocasını sokak ortasında kaskla dövdü! Küfürler savuran kadının sebebi hayrete uğrattı

Kapat
Video yükleniyor...

