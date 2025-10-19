Merkezefendi Belediyesi Basket, Trabzonspor'u devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Trabzonspor'u 84-75 yendi.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Murat Ciner
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith 25, Vanwijn 4, Cazalon 7, Hawkins 4, Mahir Ağva 3, Emre Tanışan, Griffin 27, Ömer Can İlyasoğlu 6, Roko Badizm 4, Omic 4, Erbey Kemal Paltacı
Trabzonspor: Reed 9, Grant 19, Berk Demir 2, Yeboah 2, Delgado 8, Tinkle 11, İsmail Cem Ulusoy 5, Gordon, Okben Ulubay 15, Silins 4
1. Periyot: 21-24
Devre: 48-43
3. Periyot: 65-62