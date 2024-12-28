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Spor

Merkezefendi, Fenerbahçe Beko deplasmanında

Merkezefendi Belediyesi Basket, Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta maçında deplasmanda lider Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak.

DHA28 Aralık 2024 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
Merkezefendi, Fenerbahçe Beko deplasmanında
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Basketbol Süper Ligi'nde 11 maçta 2 galibiyetle düşme hattına demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın lider Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak. Ülker Spor Salonu'ndaki 2024 yılının son maçı saat 20.30'da başlayacak.

Denizli temsilcisi ligde bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 2 galibiyet alırken, Euroleague'de de zirve yarışında olan Fenerbahçe 11 maçta 10 galibiyet elde etti. Merkezefendi'de Ayberk'in sakatlanarak sezonu kapatması sonrasında transfer edilen Metin Türen de forma giyebilecek.

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