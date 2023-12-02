Merkezefendi son sette galibiyeti aldı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 83-81 yendi.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Çisil Güngör
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Mason 17, Bleijenbergh 4, Lomazs 18, Oturu 15, Ragıp Berke Atar 5, Berke Aygündüz, Pecarski 17, Çağatay Özkan 7
Darüşşafaka Lassa: Allman 7, Withers 14, Can Korkmaz 20, Canberk Kuş 3, McCormack 8, Abdur-Rahkman 10, Rıdvan Öncel 8, Doruk Dora, Berk Demir 3, Muhsin Yaşar 8
1. Periyot: 20-24
Devre: 42-47
3. Periyot: 63-70
Beş faulle çıkan: 35.06 Rıdvan Öncel, 37.77 McCormack (Darüşşafaka Lassa)