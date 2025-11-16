İSTANBUL 18°C / 12°C
16 Kasım 2025 Pazar
Spor

Merkezefendi, TOFAŞ'ı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, TOFAŞ'ı 78-72 mağlup ederek 3 maç aradan sonra ilk galibiyetini aldı.

16 Kasım 2025 Pazar 20:23
Merkezefendi, TOFAŞ'ı mağlup etti
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği TOFAŞ'ı 78-72 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Yener Yılmaz, Musa Kazım Çetin

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 2, Smith 3, Bleijenbergh 10, Roko Badzim 21, Omic 8, Ömer Can İlyasoğlu 8, Cazalon, Hawkins 15, Mahir Ağva 11, Erbey Kemal Paltacı

TOFAŞ: Perez, Yiğitcan Saybir 14, Blazevic 9, Besson 14, Furkan Korkmaz 2, Özgür Cengiz 2, Whaley 7, Tolga Geçim 1, Kidd 2, Lewis 5, Thomasson 16

1. Periyot: 16-17

Devre: 38-35

3. Periyot: 62-48

Beş faulle oyundan çıkan: 34.82 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ)

  • TOFAŞ
  • Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

