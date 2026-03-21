Merkezefendi'den kritik deplasman zaferi

Merkezefendi Belediyesi Basket, çekişmeli geçen mücadelede TOFAŞ'ı deplasmanda 93-88 mağlup etti.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 20:27 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda TOFAŞ'ı 93-88 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Alper Gökçebel, Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi

TOFAŞ: Perez 17, Tolga Geçim 8, Sadık Emir Kabaca 13, Blazevic 7, Besson 24, Floyd, Özgür Cengiz, Kidd 10, Furkan Korkmaz 9

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 16, Bleijenbergh 12, Miles 9, Badzim 12, Mahir Ağva, Emre Tanışan 6, Griffin 12, Ömer Can İlyasoğlu 10, Cazalon, Omic 16

1. Periyot: 24-21

Devre: 47-48

3. Periyot: 65-65

ÖNERİLEN VİDEO

Pitbull dehşeti kamerada: Az kalsın parçalara ayırıyordu

Kapat
Video yükleniyor...

