26 Ocak 2026 Pazartesi
Spor

Merkezefendi'den kritik galibiyet

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında sahasında Karşıyaka'yı 83-81 mağlup etti.

26 Ocak 2026 Pazartesi 21:18
Merkezefendi'den kritik galibiyet
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Karşıyaka'yı 83-81 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşer Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 12, Ömer Can İlyasoğlu 6, Miles 10, Roko Badzim 23, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan 2, Griffin 14, Cazalon 2, Omic 6, Egemen Güven, Erbey Kemal Paltacı

Karşıyaka: Sokolowski 8, Samet Geyik 5, Manning 8, Alston 3, Moody 20, Young 17, Serkan Menteşe 2, Gordic 12, Bishop 6, Ege Özçelik, Mert Celep

1. Periyot: 33-15

Devre: 51-39

3. Periyot: 69-59

Beş faulle oyundan çıkan: 39.75 Samet Geyik (Karşıyaka)

