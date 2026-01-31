İSTANBUL 9°C / 6°C
Spor

Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji'ni uzatmada geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mersin Spor, sahasında normal süresi 75-75 sona eren karşılaşmanın uzatma bölümünde Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 mağlup etti.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 20:33 - Güncelleme:
Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji'ni uzatmada geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mersin Spor, sahasında normal süresi 75-75 biten maçın uzatma bölümünde Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

Mersin Spor: Olaseni 19, Cowan 15, Cruz 10, Ergi Tırpancı 7, White 8, March 9, Kartal Özmızrak 8, Leon Apaydın, Chassang 4, Enoch 7, Koray Çekici

Bahçeşehir Koleji: Homesley 19, Flynn 2, İsmet Akpınar 5, Cavanaugh 15, Williams 13, Mitchell 3, Furkan Haltalı 5, Ponitka, Kenan Sipahi 8, Hunter Hale 10

1. Periyot: 16-24

Devre: 40-36

3. Periyot: 65-52

Normal süre: 75-75

