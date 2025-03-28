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Spor

Mersin Spor, Fenerbahçe Beko deplasmanına hazırlanıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak olan Mersin Spor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

28 Mart 2025 Cuma 13:59 - Güncelleme:
Mersin Spor, Fenerbahçe Beko deplasmanına hazırlanıyor
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Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevim, maçta ellerinden geleni yapıp Mersin'e galibiyetle dönmeyi planladıklarını bildirdi.

Kolay bir maça çıkmayacaklarını belirten Sevim, "Fenerbahçe şu anda sadece Türkiye değil, Avrupa'da da en formda takımlardan birisi. Maç hazırlıklarımız iyi gidiyor. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Oyunculardan Canberk Kuş da takımın iyi bir grafik yakaladığını dile getirdi.

Rakiplerinin iyi bir sezon geçirdiğini belirten Canberk, "Fenerbahçe deplasmanı her takım gibi bizim için de zor olacaktır. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım istediğimiz şekilde Mersin'e galibiyetle döneriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kartal Özmızrak da maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Fenerbahçe Beko ile Mersin Spor, 30 Mart Pazar günü saat 13.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

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