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Spor

Mersin Spor, Galatasaray karşısında zorlanmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Spor, sahasında Galatasaray'ı 89-73 mağlup etti.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 16:54 - Güncelleme:
Mersin Spor, Galatasaray karşısında zorlanmadı
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Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 89-73 yendi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı ve Tolga Akkuşoğlu

MERSİN SPOR: Olaseni 13, Cobbs 9, Pineiro 12, Cruz 19, Canberk Kuş 3, Efianayi 14, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 14, Magnay 3

GALATASARAY: Young 2, Wallace 2, Palmer 13, Delgado 1, Göksenin Köksal 11, Cummings 9, Blumbergs 5, Samet Geyik 3, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 4

1. PERİYOT: 30-23

DEVRE: 50-44

3. PERİYOT: 71-59

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