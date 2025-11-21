İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Mersin Spor, perdeyi galibiyetle açtı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Mersin Spor, Servet Tazegül Salonu'nda konuk ettiği Karşıyaka'yı 92-87 mağlup ederek haftaya galibiyetle başladı.

21 Kasım 2025 Cuma 21:27
Mersin Spor, perdeyi galibiyetle açtı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın açılış maçında Mersin Spor, Karşıyaka'yı 92-87 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör

Mersin Spor: OIaseni 21, Koray Çekici, Cowan 9, Cruz 15, White 7, Kartal Özmızrak 5, March 23, Efe Ergi Tırpancı 2, Anıl Alyanak, Kuzey Livaneli, Bentil 10

Karşıyaka: Young 18, Serkan Menteşe 3, Mannig 18, Alston 7, Mert Celep 13, Sokolowski 19, Gordic 9, Eylem Eminoğlu, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Yalın Yıldız

1. Periyot: 22-17

Devre: 41-40

3. Periyot: 63-57

Beş faulle çıkanlar: 37.23 Alston, 39.43 Mannig (Karşıyaka)

