Spor

Mersin Spor sahasında kazandı

Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında Mersin Spor, sahasında konuk ettiği Glint Manisa Basket'i 81-77'lik skorla mağlup etti.

AA18 Ocak 2026 Pazar 15:40 - Güncelleme:
Mersin Spor sahasında kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Mersin Spor, sahasında Glint Manisa Basket'i 81-77 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

Mersin Spor: Olaseni 6, Cobbs 2, March 4, Leon Apaydın 16, White 13, Kartal Özmızrak 2, Cowan 22, Cruz 11, Ergi Tırpancı 4, Chassang 1

Glint Manisa Basket: Smith 5, Yiğit Onan 12, Mintz 7, Johnson 13, Pereira 16, Stevenson 8, Buğra Çal, Zemaitis 4, Altan Çamoğlu 8, Martin 4

1. Periyot: 19-25

Devre: 43-48

3. Periyot: 62-61

  • Mersin Spor
  • Glint Manisa Basket
  • Türkie Sigorta Basketbol Süper Ligi

