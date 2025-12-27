İSTANBUL 6°C / 4°C
Spor

Mersin Spor'dan farklı galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Mersin Spor, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 110-92 mağlup etti.

27 Aralık 2025 Cumartesi 18:12
Mersin Spor'dan farklı galibiyet
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Mersin Spor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 110-92 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Batuhan Söylemezoğlu

Mersin Spor: Cowan 24, Cruz 8, Ergi Tırpancı 3, White 15, Chassang 8, Olaseni 10, Cobbs 9, March 18, Leon Apaydın 15, Koray Çekici

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 17, Ömer Can İlyasoğlu, Miles 14, Badzim 18, Omic 10, Emre Tanışan 8, Griffin 7, Cazalon 9, Mahir Ağva 9, Erbey Kemal Paltacı

1. Periyot: 33-23

Devre: 66-41

3. Periyot: 84-63

  • mersin spor
  • basketbol
  • merkezefendi

