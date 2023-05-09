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Spor

Mersin'de ' TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' yarın yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla organize ettiği 'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' yarın Mersin'de oynanacak.

AA9 Mayıs 2023 Salı 18:10 - Güncelleme:
Mersin'de ' TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' yarın yapılacak
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla organize ettiği "TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı" yarın Mersin'de oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Mersin Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabaka, TRT Spor ve A Spor başta olmak üzere birçok platformdan canlı yayımlanacak.

Depremzede çocukların, futbolcular ve sanatçılarla 20'şer dakikalık iki devre üzerinden yapacağı maçı futbolseverler ücretsiz takip edebilecek. TFF, karşılaşmayı izleyecek her futbolsever adına "Omuz Omuza" kampanyasına 50 lira bağış yapacak.

"TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı"nda takımların teknik direktörlüğünü Volkan Demirel ile Vincenzo Montella üstlenecek. Eski FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabakada, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un yanı sıra Hakan Ünsal, Faruk Atalay, İbrahim Yattara, Altan Aksoy, Saffet Akyüz, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Oğuz Çetin, Uğur İnceman, Orhan Şam, Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Erce Kardeşler, Ali Yıldız, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Burak Bekaroğlu, Bertuğ Yıldırım ile sanatçılar Alişan ve Ferhat Göçer forma giyecek.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla kupa ve madalya töreninin de gerçekleştirileceği organizasyon, sanatçıların vereceği konserin ardından son bulacak.

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