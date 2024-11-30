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Spor

Mersin'in rakibi Fenerbahçe Beko

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek olan Mersin Spor Kulübü'nde zorlu maç öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

DHA30 Kasım 2024 Cumartesi 12:11 - Güncelleme:
Mersin'in rakibi Fenerbahçe Beko
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) erkek basketbol takımında hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe maçının hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncular, başantrenör Can Sevim ve yardımcılarının verdiği taktikler doğrultusunda, pazar günü oynanacak maç için hazırlanıyor. Maç öncesi antrenmanlar ve takımın son durumu hakkında bilgi veren başantrenör Can Sevim, "Önümüzde zorlu bir Fenerbahçe maçı var. Milli takım arasını iyi değerlendirdik. Hem hazırlık hem de sakatlarımızın iyileşme sürecine olumlu katkısı oldu. Bu haftada en iyi şekilde maça hazırlandık. Evimizde, seyircimiz önünde en iyi basketbolu oynamak arzumuz. Fenerbahçe'nin ne kadar geniş bir kadroya, iyi oyunculara sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu anda da EuroLeague'de liderler. Ama biz onları oynamak istedikleri basketboldan uzaklaştırarak, hem savunmada hem hücumda yapabileceklerimizin en iyisini yaparak bu maçtan iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

'TARAFTARLARDAN ÖZEL RİCAM, BİZİMLE BERABER HAREKET ETMELERİ'

Taraftarlara da çağrıda bulunan Sevim, "Salonumuz dolmaya başladı. Onlardan öze ricam, bizimle beraber hareket etmeleri. Maçı sadece izlemeye değil yaşamaya gelmelerini istiyoruz. Biz hücumdayken destek, rakip hücumdayken de ıslık ve gürültü ile konsantrasyonunu bozmalarını istiyoruz" diye konuştu.

KARTAL ÖZMIZRAK: ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK

MSK'nın tecrübeli oyuncusu Kartal Özmızrak ise, "Ligimizin en iyi ekiplerinden bir tanesi ve EuroLeague birincisi Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Bütün hafta boyunca çalışmalarımızı çok iyi şekilde tamamladık. Şimdi bunu sahaya yansıtmak geriye kalıyor. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

1 Aralık Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak olan Mersin Spor Kulübü - Fenerbahçe mücadelesi saat 18.00'de başlayacak. (DHA)

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