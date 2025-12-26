İSTANBUL 9°C / 4°C
Spor

Mersinspor, Carles Duran Ortega'ya emanet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, başantrenörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Carles Duran Ortega'yı getirdiğini açıkladı.

26 Aralık 2025 Cuma 18:16
Mersinspor, Carles Duran Ortega'ya emanet
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor'da başantrenörlük görevine Carles Duran Ortega'nın getirildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Carles Duran Ortega'nın, başantrenör olarak görevine başladığı belirtildi.

Carles Duran Ortega'nın İspanya'da önemli kulüplerinde farklı seviyelerde görev aldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Duran, disiplinli çalışma anlayışı, oyuncu gelişimine verdiği önem ve takım organizasyonundaki yaklaşımıyla dikkat çekmektedir. Lig ve kupa organizasyonlarında edindiği tecrübeyle kulübümüzün hedefleri doğrultusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Carles Duran Ortega'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."

